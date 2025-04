DJ EUREX/Bund-Future im Verlauf leichter

DOW JONES--Während es am Aktienmarkt am Mittwoch wieder nach unten geht, werden auch Bundesanleihen nicht mehr als sicherer Hafen gekauft. Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures verliert 63 Ticks auf 129,62 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 130,50 Prozent und das Tagestief bei 129,13 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 139.983 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert 25 Ticks auf 118,86 Prozent.

Der Druck kommt auch über die Spreads von den US-Staatsanleihen, die ebenfalls verkauft werden, insbesondere am langen Ende. Hier wird die Zinskurve deutlich steiler, was die Finanzierung der Staatsschulden deutlich verteuern dürfte. Die Zinsstrategen der Commerzbank verweisen auf einen "FT"-Bericht, wonach mehrere Wall-Street-Banken ihre Hedgefonds-Kunden mit den höchsten "Margin Calls" seit 2020 konfrontiert hätten. Das mache Anlagen in US-Treasuries für Verkäufe anfällig zur Generierung von Liquidität.

April 09, 2025

