Berlin (ots) -Der Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) erwartet weitreichende Folgen der neuen US-Zölle für deutsche Unternehmen.Wie BGA-Präsident Dirk Jandura am Mittwoch im rbb24 Inforadio sagte, suchten sich jetzt viele Firmen womöglich andere Absatzmärkte: "Natürlich werden wir versuchen, die Produkte woanders abzusetzen, aber umgekehrt tun andere das auch."Spannend werde, wie China reagiert, so Jandura: "China hat ein Vielfaches unseres Handelsvolumens mit den USA. Ich könnte mir vorstellen, dass eine große Menge davon in Europa ankommt." Das würde bedeuten, dass verstärkt billige chinesische Waren auf den deutschen Markt gelangen. Da diese jedoch subventioniert seien, "verzerren sie den Wettbewerb und machen deutschen Herstellen und Händlern Probleme", erklärte Jandura.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburgrbb24 InforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/6009241