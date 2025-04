© Foto: Eduardo Munoz Alvarez/FR171643 AP/AP

Der S&P 500 steuert ungebremst auf einen Bärenmarkt zu. Die US-Feature starten auch am Mittwoch rot.Die US-Börsen standen am Dienstag zunächst vor einem möglichen Befreiungsschlag. Doch eine zwischenzeitliche Rallye brach ein, sodass der Leitindex S&P 500 am Ende weniger als 70 Punkte davon entfernt war, in einen Bärenmarkt abzurutschen. Wenn der große Index 20 Prozent sich unter seinem letzten All-Time-High bewegt, spricht man von einem Bärenmarkt. Dnach sieht es momentan aus, denn die Dow-Futures fallen um 1,45 Prozent auf 37.101 Punkte, die S&P-Futures verlieren 1,63 Prozent und notieren bei 4.901 Punkten. Auch die Nasdaq-Futures geben um 1,27 Prozent nach. Der S&P 500 bewegt sich damit …