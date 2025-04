München (ots) -- Versöhnung statt Gekeife: Zwei Reality-Ladys sprechen sich aus- Dilara möchte das Camp verlassen - kann Roaya das verhindern?- "CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt" läuft am 9. April 2025 um 20:15 Uhr bei RTLZWEINeue Woche, neuer Beef: Die Luft im Camp wird immer dicker. Nachdem ein Couple einen Teil der Gewinnsumme genutzt hat, um sich vor der Exit-Challenge zu safen, ist Ärger im Camp vorprogrammiert. Als wäre das nicht genug, möchte Dilara Kruse kurz vor Schluss die Show verlassen. Nach einem vermeintlich leckeren Abendessen folgt direkt die nächste Nominierung für die Exit-Challenge. Die fünfte Episode von "CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt" läuft am 9. April 2025, um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI.Diese Versuchung stellte alle vor eine große Herausforderung: Ein Couple konnte sich in der vergangenen Woche vor der kommenden Nominierung schützen. Wer die höhere Summe bot, war vor der Exit-Challenge sicher. Doch wer würde so dreist sein und sich aus der Jackpot-Summe bedienen, um weiterhin Teil der Show zu bleiben? Nur ein Paar traute sich, den Unmut der Campteilnehmer auf sich zu ziehen. In die Exit-Challenge zog es aufgrund des Schutzes für das Paar, das sich safen konnte, Julian F. M. Stoeckel und Marcell Damaschke - sie scheiterten in der Challenge-Höhle kläglich. Der Abschied von Stoeckel und Damaschke fällt vor allem Dilara Kruse schwer. Sie will direkt mitpacken und die Show freiwillig verlassen. Da macht sie die Rechnung ohne Roaya, die an ihre Zukunft denkt und die Sendung weder abbrechen kann noch will - schließlich stehen viel Geld und mögliche Folgeaufträge auf dem Spiel.Damit hat niemand gerechnet: Paulina und Sandra begraben nach all den Jahren Beef endlich das Kriegsbeil. Doch wie lange währt der Frieden? Schon bald scheint Paulina der Kragen zu platzen, denn Sandra und Tommy kommen sich plötzlich wieder näher.Die Stimmung im Camp nimmt eine drastische Wendung, als ein leckeres Dinner eine unerwartete Verlockung bereithält. Tommy, Paulina, Tobi und Sandra sitzen an einem Tisch, Dilara, Roaya, Rainer und Menderes an einem anderen. Nach dem köstlichen Mahl folgt der Reality-Check: "Zu jedem guten Dinner gehört ein Nachtisch und der wird diesmal eiskalt serviert. Eure Tischnachbarn habt ihr heute selbst gewählt - mit einer Konsequenz. Einigt euch jetzt, welches Couple in die finale Exit-Challenge muss ...""CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt" wird von RTL Studios produziert. Ausstrahlung am 9. April 2025, 20:15 Uhr, bei RTLZWEI. Preview der Episoden sieben Tage vor Ausstrahlung im Premium-Bereich auf RTL+. Nach der TV-Ausstrahlung sind sie sieben Tage lang kostenlos auf RTL+ abrufbar, im Anschluss daran wieder im PREMIUM-Bereich.Über "CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt":Mehrere Teams, bestehend aus Liebes- und Freundschaftspaaren, wetteifern in verschiedenen Herausforderungen um ein Preisgeld von bis zu 100.000 Euro. Fehler oder das Nichterfüllen der Aufgaben verringern die Gewinnsumme. In regelmäßigen Nominierungsrunden wählen die Paare zwei Couples aus, die in einer Exit-Challenge um ihr Weiterkommen kämpfen. Das Paar, das diese Challenge verliert, muss die Show verlassen. Im Finale, in dem zwei Couples gegeneinander antreten, wird entschieden, welches Team das Preisgeld mit nach Hause nehmen kann.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001974/100930387