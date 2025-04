Das Softwareunternehmen Fabasoft Contracts baut die Zusammenarbeit mit Mindbreeze aus und integriert neue KI-Funktionen in sein digitales Vertragsmanagement: Die automatisierte Vertragsprüfung sowie die integrierte Chat-Funktion ermöglichen es, Vereinbarungen effizienter zu verwalten und so operative Kosten zu senken.

"Die manuelle Erstellung, Verwaltung und Analyse von Verträgen ist oft zeitintensiv und fehleranfällig", sagt Robin Schmeisser, Geschäftsführer der Fabasoft Contracts GmbH. "Künstliche Intelligenz bietet die Chance, diese Prozesse grundlegend weiterzuentwickeln."

Verträge auf Compliance prüfen

Unternehmen stehen vor der Herausforderung, steigende gesetzliche sowie interne Vorgaben umzusetzen. "Bei neuen Vorschriften wie dem Lieferkettengesetz oder DORA ist KI ein wertvolles Tool, um Ressourcen zu schonen und Risiken zu vermeiden", betont Schmeisser. "Mit KI-gestützten Prüfkatalogen lassen sich Verträge auf verschiedenste Aspekte hin kontrollieren beispielsweise auf definierte K.-o.-Kriterien oder bestimmte Klauseln. Manuelles Durchsuchen und Abgleichen von Dokumenten entfällt damit."

Das System bereitet die Bewertungen inklusive der identifizierten Inhalte übersichtlich auf. Bei Handlungsbedarf erstellt die Software die notwendigen Ergänzungsvereinbarungen auf Basis der Klauselbibliothek und startet optional die definierten Genehmigungs- und Zeichnungsprozesse inklusive integrierter digitaler Signatur.

Mit Verträgen "chatten"

Vor allem bei umfangreichen Vertragsakten und -dokumenten erfordert die Informationsgewinnung viel Zeit. "Dank der neuen Chat-Funktion können User per natürlicher Sprache mit Verträgen interagieren und diese auf semantischer Ebene verstehen", so Schmeisser. Die KI liefert in wenigen Sekunden die passende Antwort inklusive Quellenangabe.

"Künstliche Intelligenz ist für manche Aufgaben und Anwendungsbereiche deutlich besser geeignet als wir Menschen. Aufgaben, wie das Erkennen von Mustern, die Beantwortung von Fragen oder das Ableiten von Handlungsempfehlungen können perfekt automatisiert werden. Mindbreeze liefert mit ihren Insight Services wie Retrieval Augmented Generation die technologische Basis für die KI-Funktionalitäten in Fabasoft Contracts", ergänzt Daniel Fallmann, Gründer und Geschäftsführer von Mindbreeze.

Über Fabasoft Contracts

Die cloudbasierte Software Fabasoft Contracts ermöglicht das effiziente Erstellen, Digitalisieren, Signieren und Managen von Verträgen sowie Vertragspartnern über den gesamten Lebenszyklus. KI-gestützte Funktionen automatisieren ressourcenintensive Tätigkeiten. Für eine ganzheitliche Digitalisierung von Geschäftsprozessen sorgen individualisierbare Workflows. Die Kombination beider Technologien schafft wertvolle Synergien für schnellere Vertragsprozesse, reduzierten Arbeitsaufwand und eine Risiko- bzw. Kostensenkung.

Über Mindbreeze

Mindbreeze ist ein führender Anbieter von KI-basierten Wissensmanagementlösungen mit Standorten in Europa und den Vereinigten Staaten sowie einem weltweit agierenden Partnernetzwerk. Mindbreeze InSpire definiert neu, wie Organisationen Zugang zu Informationen erhalten und diese verwenden. Mit Unterstützung von fortschrittlicher künstlicher Intelligenz wandelt die Lösung komplexe Daten in umsetzbare Erkenntnisse um und ist somit in der Lage, Informationen nahtlos systemübergreifend zu verbinden und zu analysieren.

