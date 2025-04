Genf (ots/PRNewswire) -- Vermögensverwalter vor dem Glaubwürdigkeitstest: ESG allein ist nicht mehr ausreichend- Die siebte Ausgabe des Responsible Investment Brand Index (RIBI) 2025 bewertet 623 Vermögensverwalter weltweit und zeigt eine positive, wenn auch gegensätzliche Dynamik- 30 neue Unternehmen schaffen es in die Spitzengruppe der «Avant-Gardists»- Der Anteil der «Laggards» sinkt auf den niedrigsten Stand der letzten drei Jahre.- Zwar haben etwas mehr als die Hälfte der Anbieter einen Purpose definiert - doch weniger als die Hälfte übersetzt diesen in eine wertebasierte Differenzierung.Der Responsible Investment Brand Index (RIBI) 2025 zeigt: Verantwortungsvolles Investieren befindet sich im Umbruch. Es geht längst nicht mehr nur darum, ESG-Kriterien zu erfüllen - gefragt ist eine klare, authentische Identität. Die Vermögensverwaltungsbranche bewegt sich in Richtung Responsible Investment 2.0 - einer Ära, in der Authentizität, Konsistenz und strategische Klarheit zunehmend über Leadership entscheiden.RIBI bewertet Vermögensverwalter nach ihrem Engagement für verantwortungsbewusstes Investment (vertikale, harte Faktoren auf der Grundlage von UN PRI-Daten) und nach ihrer Marke (horizontale, objektivierte weiche Faktoren).Sieben Unternehmen halten ihren Platz in den Top 10 - mit den beachtlichen Neuzugängen Nuveen, Mirova und Triodos. Nuveen ist auch der einzige amerikanische Anbieter in den weltweiten Top 10.Die 10 besten Asset Manager im RIBI 20251. DPAM2. CANDRIAM3. Pictet Asset Management4. UBS Asset Management5. Nordea Asset Management6. Nuveen7. Mirova8. Robeco9. Triodos Investment Management10. WHEB Asset ManagementEuropa dominiert weiterhin mit weit überdurchschnittlichen Commitment- und Markenbewertungen.- Frankreich überholt die Benelux-Länder und wird zur leistungsstärksten Teilregion des Kontinents- Japan zeigt die beste Integration verantwortungsvoller Investitionen und ist das einzige Land ohne Laggards- Die USA weisen trotz der größten Anzahl von Vermögensverwaltern den höchsten Anteil an Laggards auf- China macht - wenn auch noch auf niedrigem Niveau - erhebliche Fortschritte und schneidet jetzt besser ab als die USADie aktuellen Daten aus dem RIBI 2025 zeigen deutlich: Ein gut formulierter Purpose allein reicht nicht mehr aus. Zwar kommunizieren 53 % der Vermögensverwalter einen Daseinszweck - doch nur 45 % hinterlegen diesen mit einem differenzierenden Wertesystem. In einem Markt, der zunehmend von Austauschbarkeit geprägt ist, wird Authentizität zur wohl stärksten Form strategischer Differenzierung.RIBI 2025 berücksichtigt spezifische Perspektiven durch Top-10-Ranglisten nach Ländern, Größe und Art der verwalteten Vermögenswerte. Den vollständigen Index für das Jahr 2025, die Methodik und weitere Informationen finden Sie unter https://www.ri-brandindex.org/.Nehmen Sie heute um 15 Uhr MEZ an unserem Live Launch Webcast teil: https://www.ri-brandindex.org/ribi2025-webinar/pablo.morales@brandaffairs.chKontakt:RIBI c/o Brand Affairs AGpablo.morales@brandaffairs.ch+41 44 254 80 00Infografik: https://mma.prnewswire.com/media/2657386/RIBI_Category_Ranking_2025.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2657385/RIBI_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ribi-2025--siebte-ausgabe-des-responsible-investment-brand-index-302421515.htmlOriginal-Content von: Responsible Investment Brand Index RIBI?, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100101826/100930390