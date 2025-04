www.bernecker.info

In den letzten Tagen hat die Aktie von APPLE mehr als ein Fünftel ihres Wertes eingebüßt. Daher ist nun nicht mehr APPLE die Nr. 1 an der Börse, sondern MICROSOFT - mit einem Marktwert von rund 2,64 Bio. $. APPLE folgt mit knapp 2,6 Bio. $. Grund für den Abzug aus APPLE sind die von Trump verhängten China-Zölle - die meisten iPhones werden in China produziert. Die Produktion nun von heute auf morgen nach Amerika zu verlagern, ist schier unmöglich: APPLE hatte rund drei Jahre gebraucht, um 14 % der iPhone-Produktion nach Indien zu verlagern. Verlegte der Konzern nur 10 % der Lieferkette in die USA, würde ihn das geschätzt drei Jahre und 30 Mrd. $ Dollar kosten - was für Aussichten!Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion