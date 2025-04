Mainz (ots) -Der Kreditversicherer Coface lädt am 15. Mai 2025 in Mainz zum 18. Coface Kongress, einer führenden Veranstaltung für Risikomanagement in Deutschland, ein. Die hybride Konferenz richtet sich an Finanzierungs- und Risikoexperten, Entscheider und Exportverantwortliche mittlerer und großer Unternehmen, Journalisten und Vertreter von Verbänden und Kreditinstituten. Die Keynote spricht der führende Wirtschaftsphilosoph und Bestseller-Autor Anders Indset. Die Teilnahme am Livestream und vor Ort ist kostenfrei.Der Coface Kongress steht 2025 unter dem Motto "Expect the unexpected - Risiken managen in Zeiten von Chaos und Neuordnung" und wird am Donnerstag, den 15. Mai 2025, live aus dem Alten Postlager in Mainz übertragen. Beginn: 10:00 Uhr.Ordnung weicht Chaos, neue Allianzen verdrängen alte PlatzhirscheWährend faktenbasierte Entscheidungen an Bedeutung verlieren, gewinnen emotionalisierte, populistische Meinungen Einfluss und verschieben Mehrheiten. Mit dieser Entwicklung gehen steigende Risiken für Unternehmen und Volkswirtschaften einher - denn sie sind angesichts eines zunehmend fragmentierten Welthandels immer stärker von unkalkulierbaren Ereignissen abhängig. Wie können wir uns auf das Unerwartete vorbereiten? Wie managen wir neue Risiken und stellen Unternehmen auch in unruhigen Zeiten sicher auf? Und wie unwahrscheinlich ist eigentlich Stagnation in Zeiten des exponentiellen Wachstums von technischen Entwicklungen und Fortschritten? In verschiedenen Formaten sucht der hybride Coface Kongress 2025 Antworten auf diese und weitere Fragen.Mit dabei sind die Politologin und Transatlantik-Expertin Cathryn Clüver Ashbrook, Philip Rauchhaus (Head of DACH, Lufthansa Cargo), Volkswirt Dr. Johannes Gernandt (VDMA), Zoll-Experte Erich Paul Lemke (Boehringer Ingelheim) und viele weitere Wirtschafts- und Verbandsvertreter. Moderiert wird die Veranstaltung wie in den vergangenen Jahren von Isabelle Körner (n-tv).Direkte Anmeldung über: https://www.cofacekongress.de/jetzt-anmeldenSie möchten als Pressevertreter live vor Ort dabei sein? Dann wenden Sie sich bitte an Sebastian Knierim (Pressesprecher), sebastian.knierim@coface.com10:00 Begrüßung10:10 Keynote: Expect the unexpected (Anders Indset)10:40 Paneldiskussion: Risiken managen in Zeiten von Chaos und Neuordnung11:30 Vortrag: Wirtschaftsrisiken aus Sicht von Coface (Christiane von Berg, Coface)12:00 Mittagspause (Ende des Livestreams)13:30 Impuls: Was hält CFOs nachts wach?14:00 InfoHubs: Länder- und Branchenschwerpunkte (u. a. USA, China, Maschinenbau, Energie)15:30 Ende | Get together | NetworkingMehr Infos zum Programm finden Sie HIER (https://www.cofacekongress.de/programm).Pressekontakt:Coface, Niederlassung in DeutschlandSebastian Knierim - Pressesprecher -Tel. 06131/323-335sebastian.knierim@coface.comwww.coface.deOriginal-Content von: Coface Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51597/6009329