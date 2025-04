FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Mittwoch nachgeben. So fiel der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,13 Prozent auf 130,07 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,62 Prozent.

Für Verunsicherung am Anleihemarkt sorgt aktuell, dass der Status von US-Staatsanleihen als Zufluchtsort für Investoren auf der Suche nach einem "sicheren Hafen" immer mehr Risse bekommt. Denn das Zollpaket von US-Präsident Donald Trump kostet Vertrauen und schürt Inflationssorgen, sodass die Renditen von US-Staatsanleihen mittlerweile den dritten Tag in Folge deutlich gestiegen sind. Zehnjährige Papiere rentierten zwischenzeitlich über 4,5 Prozent und damit so hoch wie zuletzt Ende Februar.

Die von Trump angekündigten länderspezifischen Sonderzölle sind mittlerweile in Kraft. Seit Mitternacht US-amerikanischer Zeit (6.01 Uhr MESZ) gelten für zahlreiche Länder deutlich höhere Abgaben - vor allem für jene, mit denen die USA nach Regierungsangaben ein besonders hohes Handelsdefizit haben. Für die Europäische Union und damit auch Deutschland gilt ein Satz von 20 Prozent auf Importe in die USA. Die besonders hohen US-Sonderzölle für China gelten nun ebenfalls.

"Cash ist derzeit King", sagte Marktanalyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets. Die Länder, mit denen sich Trump anlegt, seien am Ende des Tages gleichzeitig auch die größten Geldgeber der Vereinigten Staaten. Da die USA in den nächsten Jahren Billionen von Dollar refinanzieren müssten, wäre ein Kurswechsel der Geldgeber eine Katastrophe./la/jsl/mis