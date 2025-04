München (ots) -KI revolutioniert die Industrie - doch wie können Unternehmen KI-Potenziale optimal nutzen? Die Reportage von appliedAI zeigt, wie Infineon und Giesecke+Devrient KI gewinnbringend implementieren und welche Strategien zum Erfolg führen. Erhalten Sie exklusive Einblicke in Best Practices und erfahren Sie, wie appliedAI Unternehmen bei der KI-Transformation begleitet. Jetzt Reportage ansehen und die Chancen von KI nutzen!Die vierte industrielle Revolution ist in vollem Gange - und Künstliche Intelligenz (KI) spielt eine entscheidende Rolle in dieser Transformation. Doch wie können Unternehmen die Möglichkeiten von KI effektiv nutzen, um sich Wettbewerbsvorteile zu sichern und nachhaltige Innovationen zu schaffen? Genau dieser Frage widmet sich der Film von appliedAI in Kooperation mit Infineon und Giesecke+Devrient.KI als Schlüsseltechnologie der Wirtschaft 4.0KI ist längst kein Zukunftsthema mehr - sie ist heute ein essenzielles Werkzeug, um Prozesse zu optimieren, Effizienz zu steigern und Geschäftsmodelle grundlegend zu verändern. Unternehmen, die KI erfolgreich implementieren, können ihre Produktion automatisieren, vorausschauende Wartung etablieren und datenbasierte Entscheidungen in Echtzeit treffen. Doch der Weg zur erfolgreichen KI-Transformation erfordert eine strategische Herangehensweise und fundierte Expertise.Der Film gibt Einblick in die Herausforderungen und Chancen, die KI mit sich bringt. Er zeigt, warum es nicht nur auf hochwertige Daten und digitale Infrastruktur ankommt, sondern auch auf qualifizierte Fachkräfte und ein tiefes Verständnis für den verantwortungsvollen Umgang mit dieser Technologie. Denn KI ist nicht nur ein technisches Hilfsmittel - sie ist ein strategischer Hebel, der Unternehmen in eine nachhaltige und wettbewerbsfähige Zukunft führt.Praxisnahe Einblicke von Infineon und Giesecke+DevrientInfineon und Giesecke+Devrient, zwei führende Industrieunternehmen, berichten in diesem Film über ihre individuellen Transformationswege mit KI. Sie zeigen, welche Herausforderungen sie meistern mussten, welche Learnings sie auf ihrem Weg gesammelt haben und wie sie KI heute erfolgreich in ihren Geschäftsprozessen nutzen.Giesecke+Devrient setzt auf vertrauenswürdige KI, um sichere Bezahlsysteme und Wertpapiere zu entwickeln. Dabei steht die Einhaltung ethischer Standards im Fokus, um Effizienz mit maximaler Sicherheit zu verbinden. Infineon wiederum nutzt KI, um Halbleiterlösungen zu optimieren, die erneuerbare Energien effizienter machen, sichere IoT-Anwendungen ermöglichen und grüne Mobilität vorantreiben.Diese beiden Fallstudien verdeutlichen, dass es keinen universellen Ansatz für die Einführung von KI gibt - jedes Unternehmen muss seinen individuellen Weg finden. Genau hier setzt appliedAI an.appliedAI als Wegbereiter für die KI-TransformationAls einer der führenden Partner für KI-Transformation unterstützt appliedAI Unternehmen dabei, die Potenziale der Künstlichen Intelligenz optimal zu nutzen. Mit einem ganzheitlichen Ansatz von Strategieberatung über praxisnahe Schulungen bis hin zur Identifikation und Implementierung maßgeschneiderter KI-Lösungen - begleitet appliedAI seine Partner auf Augenhöhe durch den gesamten Transformationsprozess wobei immer die konkrete Anwendung von KI im Mittelpunkt steht.Dabei geht es nicht nur darum, KI als Technologie zu integrieren, sondern Unternehmen umfassend zu befähigen, nachhaltig zu wachsen sowie innovativ und wettbewerbsfähig zu bleiben. Der Film zeigt anschaulich, wie appliedAI Unternehmen hilft, Hindernisse zu überwinden, die richtigen Anwendungsfälle zu identifizieren und eine langfristige KI-Strategie zu entwickeln.Jetzt den Film ansehen und den ersten Schritt machenDie Zukunft gehört den Unternehmen, die KI nicht nur als technisches Werkzeug betrachten, sondern als strategischen Erfolgsfaktor. Dieser Film bietet wertvolle Einblicke, wie Unternehmen KI gewinnbringend einsetzen können - und zeigt, welche Voraussetzungen dafür geschaffen werden müssen.Lassen Sie sich inspirieren und erfahren Sie aus erster Hand, wie Infineon, Giesecke+Devrient und appliedAI den Weg in die KI-gestützte Wirtschaft gestalten. Sehen Sie sich jetzt den Film an und nehmen Sie Kontakt mit appliedAI auf, um Ihre eigene KI-Strategie zu entwickeln! Schreiben Sie dazu einfach eine E-Mail an info@appliedai.de.Weitere Einblicke in die KI Transformation von appliedAI's Partnerunternehmen und effiziente Lösungen für die Arbeit mit KI finden Sie hier: https://www.appliedai.de/partnerschaftsprogramme/partnerschaft/Lesen Sie auch diese Whitepaper, um nützliche Tipps für den Einsatz von KI in Ihrem Unternehmen zu erhalten:KI-Anwendung: Kultur, Veränderung und Kommunikation (https://www.appliedai.de/insights/culture-change-communication-2/)KI-Anwendung: Wertbestimmung von KI Produkten und Anwendungen (https://www.appliedai.de/insights/value-assessment-of-ai/)KI für Vorstände: Unternehmen auf dem Weg in die Zukunft (https://www.appliedai.de/insights/ki-fuer-vorstaende/)Besuchen Sie uns außerdem auch auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/appliedai-initiative/)!Pressekontakt:appliedAI Initiative GmbHAugust-Everding-Straße 2581671 MünchenDeutschlandE-Mail: info@appliedai.deOriginal-Content von: appliedAI Initiative GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179251/6009337