Zürich (ots) -In der Serie "Digital Athletes" von localsearch, Digital Partner von Swiss Ice Hockey Federation SIHF, berichtet Eishockey-Talent Leoni Balzer über ihren digitalen Alltag und ihre sportlichen Ziele. Die 19-jährige Stürmerin des HC Davos Ladies zeigt, wie wichtig eine starke digitale Präsenz für ihre Karriere ist.Früh übt sich: Leoni Balzer begann ihre Eishockeykarriere bereits im Alter von zwei Jahren, inspiriert durch ihren älteren Bruder. Die Schnelligkeit und Komplexität des Sports faszinierten sie von Anfang an. Als junge Spielerin musste sie sich in einer von Jungs dominierten Sportart stets beweisen. Diese Herausforderungen prägten ihre Jugend und stärkten ihren Willen.Zu ihren bisherigen Erfolgen zählen der Gewinn der Bronzemedaille in der PostFinance Women's League und die Teilnahme an den Women's Worlds. localsearch, einer der führenden Marketing- und Werbepartner (https://www.presseportal.de/pm/125003/5973268) für KMU in der Schweiz, ist offizieller Sponsor der Schweizer Ice Hockey Federation (SIHF). Mit local.ch ist localsearch sowohl auf und neben dem Eis sowie auf den Helmen der Nati präsent.Digital vernetzt: Leoni Balzer und die Online-WeltLeoni Balzer nutzt digitale Medien täglich, um Spiel-Highlights anzusehen und mit Familie und Freunden in Kontakt zu bleiben. Social-Media-Kanäle (https://www.instagram.com/balzer.leoni/) sind für ihre sportliche Karriere von grosser Bedeutung, da sie es ihr ermöglichen, eine eigene Community aufzubauen und sich selbst zu vermarkten. "Mit Social Media kann man eine eigene 'Community' aufbauen, so Werbung für sich selbst kreieren und die Leute auf sich aufmerksam machen", sagt Balzer. Eine eigene Website ist für sie wichtig, um Sponsoren eine Plattform zu bieten und sich für zukünftige Partner zu präsentieren. Online-Bewertungen spielen für sie vor allem bei der Buchung von Unterkünften eine Rolle. Dienstleistungen und Termine bucht sie bevorzugt online.Zukunft im Blick: Olympia und die PWHLAktuell bereitet sich Leoni Balzer auf die Frauen-WM 2025 in Tschechien vor. "Mein grosses Ziel ist die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2026 sowie ein Wechsel in die Professional Women's Hockey League (PWHL) in Nordamerika. Dafür arbeite ich sehr hart und gebe alles", so Balzer. localsearch ist stolz darauf, Digital Partner des SIHF zu sein und damit die Eishockey-Nati zu unterstützen.Über localsearchlocalsearch (Swisscom Directories AG) ist ein Schweizer Unternehmen, das KMU beim digitalen Marketing unterstützt. Es bietet Buchungsplattformen (local.ch, search.ch, renovero.ch), Beratung und innovative Lösungen, um Unternehmen auf dem digitalen Markplatz professionell zu präsentieren und Kunden zu gewinnen.Über LocalcitiesLocalcities (https://info.localcities.ch/deinverein) bietet Vereinen die Möglichkeit, sich auf der grössten und modernsten Vereinsplattform der Schweiz zu präsentieren. Die Plattform überzeugt durch schweizweite Reichweite, effektive Online-Marketing-Massnahmen und kontinuierliche Weiterentwicklung - ohne zusätzlichen Aufwand für die Vereine.