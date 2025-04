München (www.anleihencheck.de) - Für Vontobel ist die Aktie von Kühne + Nagel (ISIN CH0025238863/ WKN A0JLZL) eine Investmentidee und die Bank Vontobel Europe AG liefert Vorschläge, wie Anleger mit Anleihen von dieser Einschätzung profitieren können.Kühne + Nagel breche mit alten Margenzielen und kehre von der Konversionsrate als Performance-Messer ab. Bei der Konversionsrate handele es sich um eine Rentabilitätskennzahl, die das Verhältnis von EBIT (Earnings before interest and taxes; dt.: Gewinn vor Zinszahlungen und Steuern) zum Rohertrag darstelle. Jetzt nehme der Logistiker aus Schindellegi (CH) das Wachstum in den Fokus: Künftig wolle das Unternehmen stattdessen ein Umsatzwachstum erzielen, welches das globale BIP-Wachstum um den Faktor 1,5 übertreffe. Dieser Richtungswechsel komme nach einem schwierigen Geschäftsjahr 2024. Während der Corona-Pandemie habe das Unternehmen aufgrund von Lieferkettenschwierigkeiten von einer erhöhten Nachfrage nach dessen Transport- und Logistikdienstleistungen profitiert. Diese Zeiten schienen nun endgültig vorbei zu sein. Im Jahr 2024 habe Kühne + Nagel seinen Umsatz zwar leicht steigern können, der Gewinn sei jedoch rückläufig gewesen. ...

