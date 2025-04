Gibt es ein Produkt, was den Anleger alle Sorgen vergessen lässt? Alexander Querfurth, Geschäftsführer bei Loriac Asset Control, erläutert im One On One Gespräch mit MeinGeld Chefin Isabelle Hägewald, welche Neuigkeiten es in Sachen Fonds bei seiner Gesellschaft gibt, was das Besondere an den neuen Fonds ist und warum man hier eine "eierlegende Wollmilchsau" in den Markt bringt. rendite geldanlage fonds multiasst meingeldmedien oneonone Wollen Sie mehr zum Thema Fonds wissen? Hier finden Sie weitere Infos: https://www.mein-geld-medien.de/investmentfonds/10-vergabe-der-fng-siegel-222-fonds-erhalten-zertifizierung/ https://www.mein-geld-medien.de

Mein Geld TV

Quelle: