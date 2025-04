Seit 10 Jahren gilt der HAC Stiftungsfonds als Basis Investment. Tobias Gabriel, Vorstand der HAC Vermögensmanagement AG , erläutert im One On One Gespräch mit MeinGeld Chefin Isabelle Hägewald, was ein Basis Investment ausmacht, warum man auf eine sehr breite Streuung setzt und wie man in der heutigen Welt für Stabilität sorgt. rendite geldanlage fonds multiasst meingeldmedien oneonone Wollen Sie mehr zum Thema Fonds wissen? Hier finden Sie weitere Infos: https://www.mein-geld-medien.de/investmentfonds/10-vergabe-der-fng-siegel-222-fonds-erhalten-zertifizierung/ https://www.mein-geld-medien.de

