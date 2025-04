Die Rüstungsbranche leidet unter den neuen US-Zöllen, obwohl die Perspektiven noch weit besser sind als in anderen Industrien. Welche Szenarien könnten Anleger von Rheinmetall und Co jetzt erwarten? Erst runter, dann rauf. Und dann wieder runter? Seit dem durch die US-Zölle ausgelösten Crash-Montag an den Börsen geht es auch bei den deutschen Rüstungsaktien um Rheinmetall rund. Zwischenzeitlich stürzte das DAX-Schwergewicht am Montag um fast 27 Prozent ...

