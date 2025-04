Die Apple-Aktie wurde durch die jüngste Erhöhung der US-Zölle besonders hart getroffen. Um insgesamt -23% sackte der Kurs des iPhone-Herstellers in den letzten vier Handelstagen ab. Inzwischen musste Apple den Thron des wertvollsten Unternehmens der Welt an Microsoft abgeben. Am Mittwochmorgen zeigt sich der Tech-Titel leicht erholt im europäischen Handel. Ist jetzt die Zeit für einen Rebound gekommen? Produktionsverlagerung von China nach Indien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...