Neue Großanlage für kohlenstoffarmen Ammoniak entsteht in Louisiana durch strategische Partnerschaft mit japanischen Unternehmen und stärkt Occidentals grüne Ausrichtung.

CF Industries hat ein Joint Venture mit dem japanischen Stromerzeuger JERA und dem Handelshaus Mitsui & Co bekannt gegeben, um eine der weltweit größten Anlagen zur Produktion von kohlenstoffarmen Ammoniak zu errichten. Das Projekt mit einem Volumen von etwa 4 Milliarden Dollar wird in Louisiana realisiert. Occidental Petroleums Tochterunternehmen für Kohlenstoffabscheidung, 1PointFive, wird dabei eine Schlüsselrolle spielen und für den Transport sowie die Speicherung des abgeschiedenen CO2 verantwortlich sein. Diese Zusammenarbeit stellt einen bedeutenden Schritt in der Strategie von Occidental dar, sein Geschäftsmodell zu diversifizieren und in zukunftsorientierte, umweltfreundliche Technologien zu investieren.

Wachsende Bedeutung der CO2-Abscheidung

Die Anlage wird mit einer autothermischen Reformierung (ATR) ausgestattet und jährlich etwa 1,4 Millionen Tonnen Ammoniak produzieren können. Bemerkenswert ist, dass dabei jährlich rund 2,3 Millionen Metrische Tonnen Kohlendioxid abgeschieden werden sollen. Für diese CO2-Abscheidung kann das Projekt voraussichtlich Steuergutschriften nach dem US-Klimagesetz in Anspruch nehmen, was die wirtschaftliche Attraktivität steigert. Die Inbetriebnahme ist für 2029 geplant. Japan sieht in Wasserstoff und Ammoniak wichtige Elemente seiner Energiesicherheitsstrategie, da bei ihrer Verbrennung kein CO2 freigesetzt wird. Die japanische Regierung plant zudem eine Preisunterstützung für die Differenz zwischen Ammoniak- und Kohlepreisen über einen Zeitraum von 15 Jahren. JERA beabsichtigt, etwa 490.000 Tonnen Ammoniak abzunehmen und plant, bis 2030 eine kommerzielle Mitverbrennung von 20% Ammoniak mit Kohle in zwei Kraftwerksblöcken zu realisieren.

