Düsseldorf (ots) -Mit rund 8.500 Fachbesuchern verzeichnete der erste Sonepar-Partnertreff im Jahr 2025 einen erfolgreichen Auftakt in der Messe Augsburg. Weitere Partnertreffs folgen in Bochum (25. bis 26. April) und Hannover (16. bis 17. Mai). Nach einer einjährigen Pause zugunsten der Veranstaltungsreihe Trend + Technik im Jahr 2024 ist das beliebte Format damit wieder zurück - mit frischen Impulsen für die Branche und einem deutschlandweit einheitlichen Veranstaltungskonzept.Über 200 führende Hersteller präsentieren auf den Partnertreffs gemeinsam mit zwölf Sonepar-Ständen aktuelle Produkte, Services und Lösungen - von smarter Gebäudetechnik über digitale Tools bis hin zu innovativen Industrielösungen. Fachbesucher aus Handwerk, Industrie und Handel erhalten so einen umfassenden Überblick über die neuesten Entwicklungen der Branche: kompakt, praxisnah und dialogorientiert.Ein zentrales Element des neuen Veranstaltungskonzepts sind die Guided Tours, die erstmals beim Partnertreff in Augsburg angeboten wurden - inspiriert vom positiven Feedback auf der Trend + Technik. Die 30-minütigen geführten Rundgänge ermöglichen Interessierten einen umfassenden Überblick zu Themen, die die Branche bewegen, beispielsweise Energieeffizienz, Zukunftssicherheit durch Cybersecurity oder die Bedeutung von Paragraf 14a des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) für Hausbesitzer. In Augsburg fanden insgesamt zwölf Touren statt, die mit großem Interesse angenommen wurden. Darüber hinaus lud der Elektrogroßhändler interessierte Kunden ein, das Sonepar-Logistikzentrum in Langweid bei Augsburg zu besuchen und sich vor Ort über die Prozesse zu informieren.Ergänzt wird das Messekonzept durch zielgruppenspezifische Vertriebsaktionen und Messeangebote, Live-Demonstrationen und eine Abendveranstaltung mit musikalischem Rahmenprogramm - ein zusätzlicher Raum für persönlichen Austausch zwischen Kunden, Lieferanten und Mitarbeitenden."Die beeindruckende Resonanz und die starke Besucherzahl bestätigen: Mit unserem Motto 'Gemeinsam geht mehr' treffen wir den Puls der Zeit", so Manuel Haber, Geschäftsführer von Sonepar in Deutschland. "Wir freuen uns darauf, dieses erfolgreiche Konzept in Bochum und Hannover fortzuführen - und noch mehr Kundinnen und Kunden mit praxisnahen, innovativen Lösungen zu unterstützen, die ihren Arbeitsalltag nachhaltig verbessern."Bernhard Köthenbürger, Direktor Marketing bei Sonepar in Deutschland, zieht ebenfalls eine positive Bilanz: "Unser neues Veranstaltungskonzept bringt Kunden, Partner und Hersteller auf Augenhöhe zusammen und stärkt den Austausch innerhalb unseres Netzwerks. Besonders erfreulich ist das starke Interesse an den Guided Tours - sie liefern wertvolle Orientierung, praxisnahes Know-how und konkrete Impulse für den Arbeitsalltag. Angesichts der schnellen Entwicklungen in unserer Branche ist das ein echter Mehrwert."Bochum und Hannover als nächste StationenAuch die kommenden Partnertreffs in Bochum und Hannover folgen dem in Augsburg bewährten Konzept:- 25.-26. April 2025: Jahrhunderthalle Bochum- 16.-17. Mai 2025: Messe HannoverWeitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Interessierte unter: www.sonepar.de/l/partnertreff-2025Über SoneparSonepar ist ein unabhängiges familiengeführtes Unternehmen und weltweiter Marktführer im B-to-B-Vertrieb von Elektroprodukten, -lösungen und -dienstleistungen. In 2024 erreichte Sonepar einen Umsatz von 32,5 Milliarden Euro. Vertreten in 40 Ländern mit einem dichten Netzwerk aus verschiedenen Marken, verfolgt die Gruppe das ambitionierte Transformationsziel, das Leben ihrer Kunden einfacher zu machen, indem sie ihnen ein Einkaufserlebnis über alle Vertriebskanäle sowie nachhaltige Lösungen in den Bereichen Gebäude, Industrie und Energie bietet. Die 46.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Sonepar engagieren sich dafür, die Elektrifizierung der Welt voranzutreiben und werden von dem gemeinsamen Purpose angetrieben: Den Fortschritt für zukünftige Generationen voranzutreiben.www.sonepar.comSonepar in DeutschlandIn Deutschland unterstützt Sonepar als Partner auf Augenhöhe Kunden aus Handel, Handwerk und Industrie mit kundenorientierten Lösungen: qualitativ hochwertige Produkte und Systeme gepaart mit einem umfassenden Service- und Dienstleistungsangebot.Wir sind angetrieben von der Leidenschaft für individuell passende Lösungen und stellen die Bedürfnisse unserer Kunden in den Mittelpunkt: offen, mutig und immer fair. Über 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 167 Standorten deutschlandweit bereichern Sonepar durch ihre Fähigkeiten, Kompetenzen und Persönlichkeiten. Wir gestalten, heute und in Zukunft und treiben gemeinsam den Fortschritt voran.www.sonepar.dePressekontakt:SMART PR GmbHSimone FrohnTalstraße 22-2440217 DüsseldorfTel.: 0211 2709-22sonepar@smart-pr.deSonepar Deutschland GmbHMaria von WirthPeter-Müller-Straße 340468 DüsseldorfTel.: 0211 302 32 129maria.vonwirth@sonepar.deOriginal-Content von: Sonepar Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/77310/6009426