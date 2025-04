Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der Ausverkauf an den Börsen und die hohe Volatilität sorgen für viel Umsatz im ETF-Handel - und für viele ganz viele Abgaben, so die Deutsche Börse AG."Bei uns war Land unter am Donnerstag und Freitag, aber speziell am gestrigen Montag", berichte Ivo Orlemann von der ICF Bank und melde "viele, viele Verkäufe", und zwar über alle Indizes hinweg. Leo Puschmann von Lang & Schwarz spreche von "extremen" Abgaben. Einzige Ausnahme: Goldminen-ETFs sowie Gold- und Silber-ETCs. Allerdings habe sich die Lage im Moment etwas beruhigt. "Der Ausverkauf ging bis zum gestrigen Mittag, seitdem gibt es auch wieder Käufer", erkläre Puschmann. ...

