Die im Herbst 2024 in Stockholm erstmals in Betrieb gegangene elektrische Tragflächenfähre P-12 von Candela wird nach einer kurzen Winterpause ab Mitte des Monats wieder in den Gewässern der schwedischen Hauptstadt verkehren. Der Betrieb wird dabei von fünf auf sieben Tage in der Woche erhöht. Die P12 von Candela kann bis zu 30 Fahrgäste befördern. In Stockholm wird ein solches Exemplar namens "Nova" bereits seit Herbst im Nahverkehr eingesetzt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...