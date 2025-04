Berlin (ots) -Camunda (https://camunda.com/de/), das führende Unternehmen in der Prozessorchestrierung und Automatisierung, stellt neue Funktionen zur agentischen Orchestrierung vor. Damit können Unternehmen KI-Agenten modellieren, implementieren und nahtlos in ihre End-to-End-Prozesse integrieren. Zusätzlich führt Camunda zahlreiche KI-Funktionen für intelligente wie dynamische Entscheidungsfindung und Prozessgestaltung ein."Um das volle Potenzial von KI auszuschöpfen, müssen Unternehmen über isolierte Anwendungen hinausgehen. KI muss in eine ganzheitliche, komponierbare Unternehmensarchitektur integriert werden, die Menschen, Systeme und Geräte reibungslos miteinander verbindet", erklärt Daniel Meyer (https://www.linkedin.com/in/daniel-meyer-a7713953/), Chief Technology Officer von Camunda. "Unsere neuen Funktionen zur agentischen Prozessorchestrierung bieten die notwendige Kontrolle und Transparenz für Compliance-Anforderungen. Gleichzeitig nutzen sie KI-basierte Entscheidungsprozesse, um Automatisierung zu verbessern, Abläufe zu optimieren und Geschäftsprozesse skalierbar zu gestalten."Laut dem aktuellen Report "Stand der Prozessorchestrierung und Automatisierung 2025" (https://camunda.com/de/state-of-process-orchestration-and-automation/)von Camunda planen 84 Prozent der IT- und Business-Entscheider:innen, in den nächsten drei Jahren ihre KI-Kompetenzen auszubauen. Gleichzeitig geben 85 Prozent an, vor der Herausforderung zu stehen, KI unternehmensweit skalierbar und effektiv zu operationalisieren. Die agentische Orchestrierung von Camunda macht es möglich, KI flexibel und kontrolliert einzusetzen, indem sie deterministische (Logik festgelegt zur Modellierungszeit) und nicht-deterministische (Logik bestimmt durch KI-Modelle und Laufzeitdaten) Prozessausführungen kombiniert. Dieses Zusammenspiel garantiert Standardisierung und Compliance, wo es notwendig ist, und schafft gleichzeitig Raum für KI-gestützte Personalisierung, Anpassungsfähigkeit und Resilienz.Die neueste Camunda-Version bringt zahlreiche KI-gestützte Funktionen und macht andere zuvor angekündigte Automatisierungsfunktionen (https://camunda.com/de/press_release/camunda-beseitigt-automatisierungs-silos-durch-neue-orchestrierte-funktionen/) allgemein verfügbar.- Ad-hoc Sub-Prozesse - Aufgaben können dynamisch aktiviert werden, ohne die Abfolge im Vorfeld exakt festzulegen. Durch die Nutzung von Ad-hoc Sub-Prozessen in BPMN (https://camunda.com/de/bpmn/) (Business Process Model and Notation) können KI-Agenten innerhalb eines definierten Rahmens Aufgaben eigenständig verwalten, sie in beliebiger Reihenfolge ausführen, und Schritte situationsabhängig wiederholen oder überspringen. Dank der nativen Unterstützung von Ad-hoc Sub-Prozessen und KI-Konnektoren bietet Camunda die Möglichkeit, KI mit reduziertem Risiko in Prozesse zu integrieren und zu testen.- Camunda Copilot - Automatische Generierung von BPMN-Diagrammen aus beliebigen Texteingaben, egal ob in natürlicher Sprache oder aus Legacy-Code. Ebenso können innerhalb von Sekunden bestehende Programme dokumentiert oder analysiert werden. Über einen Chat können technische wie auch Business-Nutzer:innen direkt Rückfragen stellen, Anwendungsfälle testen und Prozesse iterativ weiterentwickeln, um sicherzustellen, dass geschäftliche Anforderungen optimal umgesetzt werden. Das spart Zeit, reduziert manuelle Aufwände und erhöht die Qualität der Prozessmodelle.- Camunda RPA (Robotic Process Automation) - Nahtlose Integration und Anbindung von Legacy-Systemen ohne APIs. Erstellung und Orchestrierung von Bots, die isolierte Aufgabenautomatisierung in skalierbare End-to-End-Prozessorchestrierung überführen, um KI über alle Personen, Systeme und Geräte hinweg zu operationalisieren.- Camunda IDP (Intelligent Document Processing) - Umwandlung von Dokumenten durch KI-gestützte Verarbeitung in nutzbare Daten. Unternehmen können dabei flexibel ihr bevorzugtes Sprachmodell (LLM, "Large Language Model") wählen und die Lösung individuell erweitern. Auch nicht-maschinenlesbare Dokumente lassen sich so für KI-gestützte Automatisierung und Entscheidungsfindung aufarbeiten.- Camunda SAP-Integration - Modernisierung der ERP-Landschaft, sichere Migration zu S4/HANA und schrittweise Einführung von KI und Automatisierung durch End-to-End-Orchestrierung. So kann KI über alle Menschen, Systeme und Geräte, inklusive ERP, operationalisiert werden. Camundas SAP-Integration ist die erste einer Reihe von "System of Record"-Integrationen. Als SAP PartnerEdge Build Partner ist Camunda auch über den SAP Store verfügbar."Das Produkt-Release ist ein zentrales Puzzlestück für den erfolgreichen Einsatz von KI und Automatisierung in Unternehmen", so Daniel Meyer. "Mit der komponierbaren Architektur von Camunda vermeiden Unternehmen die Abhängigkeit von einer einzelnen KI- oder Automatisierungstechnologie, die ansonsten oft zu fragmentierten, ineffizienten Prozessen führt und sowohl Kunden als auch Mitarbeitende frustriert. Unsere skalierbare Orchestrierungsschicht verarbeitet Echtzeitdaten und große Transaktionsmengen und ermöglicht so personalisierte Kundenservices und eine proaktive Unterstützung der Mitarbeitenden."Weitere Informationen:- Lernen Sie mehr über die neuen Funktionen in diesem Blogartikel (https://camunda.com/blog/2025/04/camunda-87-agentic-orchestration-for-enterprise).- Erleben Sie die neuen Funktionen live und nehmen Sie am 10. April um 17:00 Uhr am englischsprachigen Webinar teil: Camunda 8.7: Agentic Orchestration for the Enterprise (https://page.camunda.com/webinar-agentic-orchestration-camunda-8.7-release)Über CamundaCamunda ermöglicht es Unternehmen, ihre Prozesse über Menschen, Systeme und Geräte hinweg zu orchestrieren und zu automatisieren. So lassen sich Komplexität bewältigen, Effizienz steigern und auch KI vollständig operationalisieren. Camundas führende Orchestrierungs- und Automatisierungsplattform wurde gleichermaßen für Fach- und IT-Abteilungen entwickelt. Sie führt jeden Prozess mit der nötigen Geschwindigkeit und Skalierbarkeit aus, um wettbewerbsfähig zu bleiben - und das ohne Kompromisse bei Sicherheit, Governance oder Innovation. Über 700 Unternehmen aller Branchen, darunter Atlassian, ING und Vodafone, vertrauen zur Orchestrierung, Automatisierung und Optimierung ihrer geschäftskritischen Prozesse auf Camunda, um ihre digitale Transformation zu beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter camunda.de.