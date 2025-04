BlueSnap, die Payment Orchestration Platform, die Unternehmen behilflich ist, Zahlungen in der ganzen Welt entgegenzunehmen und zu optimieren, hat Jacky Mayne als Independent Non-Executive Director in das EU Board of Directors berufen. In dieser Position wird Mayne die weitere Expansion von BlueSnap in ganz Europa unterstützen und das hochspezialisierte in der EU ansässige Team weiter ausbauen. Die Mitglieder des derzeitigen EU Board of Directors sind Anthony Carey (Vorsitz), Brian Gaynor, Brian Greenfield, Henry Helgeson, James McGivern und Eoin Weigel.

Jacky Mayne bringt 20 Jahre Erfahrung in der Finanzdienstbranche mit. Sie war früher Managing Director und Besitzerin von Regulatory Risk Partners Ltd einer Boutique-Beratungsfirma in Sachen Risiko und Auflageneinhaltung und kann auf eine zehnjährige Tätigkeit in der Bank of Ireland Group zurückblicken. Außerdem bekleidet sie die Position eines Non-Executive Director von iCare Housing Body, wo sie den Vorsitz des Ausschusses für Wirtschaftsprüfung und Risiken führt.

Brian Gaynor, EU CEO von BlueSnap, sagte dazu: "Wir freuen uns sehr, Jacky Mayne in unserem Vorstand begrüßen zu dürfen. Ihre jahrzehntelange Erfahrung im Bereich Risiko und Auflageneinhaltung im Finanzdienstleistungssektor wird für BlueSnap von hohem Nutzen sein, während wir unser Geschäft in ganz Europa weiter ausbauen."

Jacky Mayne, Independent Non-Executive Director bei BlueSnap, äußerte sich mit folgenden Worten: "Ich habe das Wachstum von BlueSnap in Europa sehr aufmerksam verfolgt und bin begeistert von der Gelegenheit, künftig zu diesem Team erfahrener Fachleute der Finanzdienstbranche zu gehören."

BlueSnap hilft Unternehmen dabei, globale Zahlungen auf einfachere Weise zu akzeptieren. Unsere Global Payment Orchestration Platform wurde für alle Unternehmen entwickelt, die Onlinezahlungen erhalten, um ihren Umsatz zu steigern und ihre Kosten zu senken. BlueSnap wird von erstklassigen Private-Equity-Investoren wie Great Hill Partners und Parthenon Capital Partners unterstützt. Mehr dazu unter BlueSnap.com.

