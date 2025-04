Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Knapp 117 Mrd. EUR wurden im Auftaktquartal am Primärmarkt für EUR Corporate Bonds platziert, so Ulrich Kirschner, CFA, Senior Analyst von der Helaba.Dies seien knapp 25 Mrd. EUR weniger gewesen als noch in den ersten drei Monaten des vorangegangenen Jahres. Insbesondere im März habe sich die Dynamik nicht zuletzt aufgrund der volatilen Zinsentwicklung etwas abgeschwächt. In der Summe habe das Emissionsvolumen in Q1 2025 dennoch den zweithöchste Wert der letzten zehn Jahre erreicht. Auch die Anzahl der Einzelbonds habe mit 200 auf recht hohem Niveau gelegen. Das durchschnittliche Einzelbond-Volumen habe 583 Mio. EUR erreicht und sei geringfügig höher als im Jahresdurchschnitt 2024 gewesen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...