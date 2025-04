Berlin (ots) -Am 3. und 4. Juli 2025 lädt der Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V. zum Transformationskongress "Wurzeln & Visionen: Stadtgrün der Zukunft" ein. Der Kongress findet in einem der Leuchtturmprojekte für Stadtgrün in Deutschland statt: Dem Grünen Bunker St. Pauli.Der Klimawandel stellt unsere Städte weltweit vor große Herausforderungen. Höhere Temperaturen, zunehmende Starkregenereignisse und veränderte Niederschlagsmuster erfordern innovative Ansätze zur Klimaanpassung. Eine zentrale Rolle spielt dabei die grüne Infrastruktur, die neben Parks, Straßenbäumen und begrünten Fassaden auch urbane Wälder, Dachgärten und Wasserflächen umfasst.Der zweitägige Kongress "Wurzeln und Visionen: Zukunft Stadtgrün" hebt die Bedeutung von Stadtgrün für die Klimaanpassung hervor und zeigt Wege auf, wie Kommunen ihre Grünstrategien zukunftsfähig gestalten können. Darüber hinaus lenkt er das Augenmerk auf die zentrale Rolle von Baumschulen und ihren Produkten, insbesondere den Gehölzen, die für die Entwicklung einer klimaangepassten grünen Infrastruktur für Städte unerlässlich sind.Die grüne Infrastruktur benötigt selbst grundlegende Voraussetzungen, um ihre klimarelevanten und ökosystemaren Leistungen nachhaltig - Stichworte sind hier Transpirationskühlung, Regenwasserrückhalt und Habitate für größere Biodiversität in Städten - erfüllen zu können.Die Fachtagung hat sich zum Ziel gesetzt, sowohl gartenbauliche, planerische sowie auch soziokulturelle Aspekte der notwendigen urbanen Transformation zur Sprache zu bringen. Der Kongress zeigt vor diesem Hintergrund Wege auf, wie die Transformation der Kommunen zu einem klimawandelgerechten Lebensraum für Mensch und Natur gelingen kann. Internationale Best-Practices und Benchmarks der grünen Transformation werden vorgestellt, eine Vielzahl von Referent:innen und Expert:innen kommt in Keynotes und Diskussionen zu Wort. Das thematische Spektrum reicht hier vom integrierten urbanen Gartenbau bis zum notwendigen Umbau der Siedlungswasserwirtschaft: Von den Wurzeln zu den Visionen!Freuen Sie sich auf spannende Vorträge und Diskussionsrunden zu diesen Themen mit folgenden Gäst:innen:- Grußwort Dr. Peter Tschentscher, Erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg- Städtebauliche Transformation: Hamburg als Modellstadt für die Integration urbanen Gartenbaus, Keynote von Prof. Antje Stokman, HafenCity Universität Hamburg (HCU)- Was leistet der Urbane Gartenbau für die moderne Stadtentwicklung im Klimawandel? Eva Kähler-Theuerkauf, Präsidentin Zentralverband Gartenbau e.V.(ZVG) und Christine Stecker, Vertreterin der Loki Schmidt Stiftung (Projektleitung MOIN STADTNATUR und Kooperation NATUR), Hamburg- Der Wille zur grünen Stadtentwicklung in einer Metropolregion: Streiflichter aus Europa, Keynote von Prof. Dr. Ing. Jan Dieterle, Professur Nachhaltige Freiraum- und Stadtgestaltung, University of Frankfurt- Kann Hamburg als Benchmarks für die europäische Stadtentwicklung in der Klimaanpassung gelten? Daniel Zimmermann, 3:0 Landschaftsarchitektur, Wien, Fanny Møller, TræEnighed, Kopenhagen, Robin Winogrond, landscape architecture. urban design, Zürich- Transformationskonzepte für die Stadt im Klimawandel: was bedeuten sie für die Weiterentwicklung der Baumschulen? Keynote eines BdB-Vertreters mit Erfahrung in Transformationsprojekten- Erfolgreiche Bedingungen für standortgerechtes und funktionsfähiges Grün in der Stadt, Gabriele Bindert, Leiterin des Bereichs Grünflächen und Friedhöfe beim Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL), Bernhard von Ehren Präsidiumsmitglied des Bundes deutscher Baumschulen, Dipl.-Biol. Dr. Markus Streckenbach, Sachverständigenbüro für urbane Vegetation, der FLL und Dr. Ute Katharina Vogler, Institutsleitung im Institut für Pflanzenschutz in Gartenbau und urbanem Grün, Julius Kühn-Institut, Braunschweig- Heinrich Strößenreuther, Baum-Volksentscheid Berlin, Agentur für clevere Städte, Umweltaktivist und Stadtplaner, BerlinBdB-Transformationskongress:Wurzeln & Visionen: Stadtgrün der Zukunft3. und 4. Juli 2025 im Grünen Bunker St. PauliKosten: 109 Euro Early-Bird-Ticket / 149 EuroProgramm & Anmeldung (https://app.guestoo.de/public/event/70450c54-8e6b-43fe-9f9b-fb7124b56dcc?lang=de)Pressekontakt:Jana ZielsdorfLeiterin ÖffentlichkeitsarbeitTel.: 030-240 86 99-24zielsdorf@gruen-ist-leben.dewww.gruen-ist-leben.deOriginal-Content von: Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126784/6009557