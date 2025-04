FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für CTS Eventim nach den jüngst vorgelegten Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 116 Euro belassen. Analyst Lars Vom-Cleff lobte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zwar den Rekordumsatz im Jahr 2024 und auch das operative Jahresergebnis. Die Profitabilität im vierten Quartal sei jedoch durch einen schlechteren Geschäftsmix sowie Akquisitions-, Konsolidierungs- und Integrationskosten belastet worden./ck/glVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2025 / 08:07 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005470306