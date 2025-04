FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Glencore von 450 auf 400 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die in der vergangenen Woche von den USA angekündigten Zölle hätten den stärksten Ausverkauf im Bergbausektor seit dem Jahr 2020 ausgelöst, schrieb Analyst Liam Fitzpatrick in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Im Basisszenario gehe die Deutsche Bank nun für die nächsten zwei Quartale von einem weltweiten Wachstum am Rande einer Rezession aus. Kurzfristig könnte es zwar zu weiteren Abwärtsbewegungen kommen, doch die Bewertungen in der Branche näherten sich ihren Tiefstständen und die Verschuldung sei niedrig. Anzustreben seien daher selektive Engagements mit einem Zeithorizont von 6 bis 12 Monaten./ck/glVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2025 / 08:07 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: JE00B4T3BW64