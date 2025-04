DJ PTA-News: Rapid Dose Therapeutics Inc.: Update des laufenden Kooperationsprojekts mit der Fakultät für Kinesiologie - und Gesundheitsstudien an der Universität von Regina

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Rapid Dose Therapeutics Inc.: Update des laufenden Kooperationsprojekts mit der Fakultät für Kinesiologie

und Gesundheitsstudien an der Universität von Regina

Burlington (pta000/09.04.2025/12:40 UTC+2)

BURLINGTON, Ontario - 8. April 2025 - Rapid Dose Therapeutics Corp. ("RDT" oder das "Unternehmen") (CSE: DOSE), ein kanadisches Biotech-Unternehmen, das eine proprietäre orale Verabreichungsplattform mittels sublingualer Dünnfilmstreifentechnologie anbietet, ist stolz darauf, ein Update des laufenden Kooperationsprojekts mit der Fakultät für Kinesiologie und Gesundheitsstudien an der Universität von Regina bekannt zu geben, bei dem es um ein von der National Football League (NFL) finanziertes medizinisches Cannabis-Forschungsprojekt geht, bei dem die Auswirkungen von Cannabinoiden auf Gehirnerschütterungen und Schmerzmanagement untersucht werden.

Das NFL-Programm mit dem Titel "Natürlich hergestellte Cannabinoide zur Schmerzbehandlung und zum Neuroschutz bei Gehirnerschütterungen und der Teilnahme an Kontaktsportarten" wird von Dr. J. Patrick Neary, Sportphysiologe und Professor an der Fakultät für Kinesiologie und Gesundheitsstudien der Universität Regina, geleitet.

Wie am 29. Mai 2024 bekannt gegeben wurde, nimmt RDT an einer randomisierten, zweiarmigen klinischen Studie teil, die von Health Canada genehmigt wurde und Teil eines umfassenderen klinischen Programms ist, das von einem multidisziplinären Team aus zerebrovaskulären und Neurophysiologen, klinischen Psychologen, Pharmakokinetikern und Ärzten der Universitäten von Regina, Saskatchewan und British Columbia (Kelowna) entwickelt wurde.

Das primäre Forschungsziel der Studie besteht darin, die relative orale Bioverfügbarkeit und andere pharmakokinetische (PK) Parameter des nicht psychoaktiven Cannabidiols (CBD) und seiner Metaboliten zu bestimmen, wenn sie einer gesunden jungen erwachsenen Bevölkerung unter Verwendung des sublingualen QuickStrip-Produkts von RDT im Vergleich zu einer oralen Standardformulierung (einnehmbares Pulver) verabreicht werden. Bei den Streifen handelt es sich um rechteckige Dünnfolien, die mit Cannabisextrakt infundiert sind. Wenn sie unter die Zunge gelegt werden, lösen sie sich auf und geben den Cannabisextrakt an die Schleimhäute des Mundes ab. Das Projekt ist in die kritische Phase der klinischen Prüfung eingetreten, die konzipiert wurde und nun durchgeführt wird, um die notwendigen analytischen Daten zu liefern, um die Auswirkungen der mukosalen Abgabe an den Blutkreislauf mit einem herkömmlichen oralen Dosierungsprotokoll zu vergleichen, das CBD als Wirkstoff in der Studie verwendet.

"Rapid Dose Therapeutics hat uns dabei geholfen, den regulatorischen Prozess von Health Canada zu durchlaufen. Überdies liefert Rapid Dose Therapeutics präzise dosierte CBD-Streifen für unsere pharmakokinetische Studie", erklärte Dr. Neary. "Diese klinische Studie, die Teil des von der NFL finanzierten Forschungsprogramms ist, wird mit unserer Forschungsgruppe an der Universität von Saskatchewan unter der Leitung von Dr. Jane Alcorn durchgeführt, um die Bioverfügbarkeit von CBD-Streifen im Vergleich zu einer oralen CBD-Dosis zu untersuchen. Diese Studie wird uns helfen festzustellen, wie der Körper mit einer Substanz interagiert, solange sie sich im Körper befindet, und zwar für die beiden unterschiedlichen Methoden der CBD-Aufnahme, d. h. die orale Einnahme und die Einnahme von Streifen. CBD ist dafür bekannt, neuroprotektiv (also das Gehirn schützend) und entzündungshemmend zu sein. Die Ergebnisse dieser Studie werden aus therapeutischer Sicht äußerst wichtig sein und haben das Potenzial, nicht nur das Leben aktueller und ehemaliger NFL-Spieler zu verändern, sondern auch das Leben aller, die eine Gehirnerschütterung erlitten haben", so Dr. Neary.

"Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit der Universität von Regina bei dieser Studie", sagte Mark Upsdell, CEO von Rapid Dose Therapeutics. "Diese Zusammenarbeit stärkt das Engagement von RDT, die Wissenschaft der Cannabinoide und ihre potenziellen Anwendungen voranzutreiben. Die aus dieser Studie gewonnenen Daten werden dazu beitragen, die Wirksamkeit des QuickStrip zu bestimmen, um als Grundlage für nachfolgende klinische Studien zu dienen, in die der QuickStrip von RDT einbezogen werden kann."

Über Rapid Dose Therapeutics Corp.

Rapid Dose Therapeutics ist ein kanadisches Biotechnologieunternehmen, das die Verabreichung von Medikamenten durch Innovation revolutioniert. Das Vorzeigeprodukt des Unternehmens, QuickStrip, ist ein dünner, oral auflösbarer Film, der mit einer unendlichen Liste von Wirkstoffen, einschließlich Nahrungsergänzungsmitteln, Arzneimitteln und Impfstoffen, infundiert werden kann, die schnell in den Blutkreislauf gelangen, was zu einem raschen Wirksamwerden des Wirkstoffs führt.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.rapid-dose.com.

Kontakt: Mark Upsdell, CEO investorrelations@rapid-dose.com +1 416-477-1052

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: Rapid Dose Therapeutics Inc. 1121 Walkers Line ON L7N 2 Burlington Kanada Ansprechpartner: Mark Upsdell Tel.: +1 (416) 477-1052 E-Mail: mupsdell@rapid-dose.com Website: www.rapid-dose.com ISIN(s): CA75339A1012 (Aktie) Börse(n): - Weitere CSE Canadian Securities Exchange Handelsplätze:

[ source: https://www.pressetext.com/news/1744195200134 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

April 09, 2025 06:40 ET (10:40 GMT)