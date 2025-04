Nashville, Tenn. (ots/PRNewswire) -Biome Skin Care mit BIOJUVE neu definierenRevance ist stolz, bekannt zu geben, dass BIOJUVE, das innovative Hautbiompflegeprodukt von Crown Aesthetics, auf dem 12. jährlichen Weltkongress für Ästhetik und Anti-Aging-Medizin (AMWC) in Monaco, Montecarlo, als beste Kosmetik des Jahres ausgezeichnet wurde.Die Zeremonie, die am 27. März im Grimaldi Forum in Monaco stattfand, zeichnete herausragende ästhetische Leistungen aus. BIOJUVE stach aus einem wettbewerbsfähigen Feld hoch angesehener Nominierter heraus. Diese Auszeichnung unterstreicht das Engagement von BIOJUVE, die Hautgesundheit durch seinen einzigartigen Ansatz der Hautbiompflege zu fördern."Wir fühlen uns unglaublich geehrt, dass BIOJUVE als beste Kosmetik des Jahres ausgezeichnet wurde", sagte Jeff Bedard, Gründer und CEO. "Diese Auszeichnung ist ein Beweis für unser unermüdliches Streben nach Innovation und Spitzenleistungen im Gesundheitswesen. Bei Revance streben wir danach, innovative Lösungen zu entwickeln, die die Hautpflege neu definieren, und BIOJUVE stellt einen Durchbruch bei der Nutzung der Kraft des Hautmikrobioms für eine gesündere, strahlendere Haut dar. Wir freuen uns darauf, die Branche weiterhin mit wissenschaftlich fundierten, transformativen Produkten anzuführen".Mit den AMWC Awards werden Ärzte für hervorragende Leistungen in der klinischen Praxis ausgezeichnet und Branchenführer für Innovationen in der Produkt- und Geräteentwicklung im Bereich der Ästhetik geehrt. Der Gewinn dieses Preises unterstreicht den bedeutenden Einfluss von BIOJUVE auf die Branche und das Engagement von Revance, innovative Lösungen für die Hautgesundheit anzubieten.Weitere Informationen über die alterungshemmende Kraft eines echten Hautprobiotikums mit BIOJUVE finden Sie unter www.biojuve.com/internationalÜber RevanceRevance ist ein schnell wachsendes globales Ästhetik- und Hautpflegeunternehmen, das sich auf die Bereitstellung innovativer Ästhetik und marktführender Hautpflegeangebote für jede Lebensphase konzentriert.Mit einem differenzierten Produktportfolio in 60 Ländern erfüllt Revance die sich wandelnden Bedürfnisse von Patienten und Verbrauchern weltweit durch kontinuierliche Innovation und Vermarktung neuer Produkte und Behandlungen.Erfahren Sie mehr unter Revance.com, RevanceAesthetics.com, CrownLaboratories.com, und CrownAesthetics.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2660345/AMWC_Badge.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2479766/Revance_Therapeutics_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/biojuve-wird-auf-der-amwc-2025-in-monaco-als-beste-kosmetik-des-jahres-ausgezeichnet-302423988.htmlPressekontakt:Jill McGonigle,978-866-4931,jmcgonigle@crownlaboratories.comOriginal-Content von: Crown Laboratories, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/150641/6009574