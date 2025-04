© Foto: Oliver Berg/dpa

Der ehemalige US-Finanzminister Lawrence Summers warnt vor drohenden Rezession durch Trumps Zollpolitik.Der frühere US-Finanzminister Lawrence Summers warnte, dass die USA aufgrund der aktuell in Kraft tretenden Zollerhöhungen mit hoher Wahrscheinlichkeit in eine Rezession abrutschen werden - mit möglicherweise zwei Millionen zusätzlichen Arbeitslosen. Summers sagte in der Sendung Wall Street Week auf Bloomberg Television: Es ist eher wahrscheinlich als nicht, dass wir eine Rezession erleben werden - und in diesem Zusammenhang werden rund zwei Millionen Menschen zusätzlich ihren Job verlieren. Entscheidende Weichenstellungen stehen bevor Seiner Ansicht nach wäre es "klug, von den …