Am Mittwochmorgen traten die in der vergangenen Woche angekündigten, länderspezifischen US-Sonderzölle offiziell in Kraft. Nach gestrigen Kursgewinnen geht es für den DAX wieder abwärts: Das Minus beträgt mittlerweile 3,6 Prozent auf 19.539,59 Punkte. Damit rutscht der Kurs erneut unter die 200-Tage-Durchschnittslinie.Neben den zunehmenden Spannungen im Handelsstreit zwischen den USA und China sorgt der sich zuspitzende Zollkonflikt mit der EU für weitere Unsicherheit an den Märkten. Am Nachmittag ...

