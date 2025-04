Indien erwägt eine Senkung der Zölle nicht nur auf in den USA, sondern auch auf in der EU hergestellte Autos, einschließlich der Elektromodelle. Die Regierung verhandelt derzeit über ein Freihandelsabkommen mit der EU und könnte diese Änderung als Teil des Abkommens ankündigen. Aufgrund des Drucks westlicher Länder erwägt Indien, seine stark geschützte Autoindustrie zu öffnen, was einen wichtigen strategischen Schritt darstellt. Einem Bericht der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...