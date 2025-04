(shareribs.com) London 09.04.2025 - Die Ölpreise bleiben unter Druck und haben den tiefsten Stand seit Anfang 2021 erreicht. Das API meldet einen leichten Rückgang der Rohölbestände. Wie das private American Petroleum Institute gestern mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 1,057 Millionen Barrel gesunken. In der Vorwoche waren die Bestände noch um mehr als sechs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...