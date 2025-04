NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 2152 Euro belassen. Der Jahresauftakt in der Branche der Zahlungsdienstleister und Fintechs dürfte zwar erfreulich ausgefallen sein, schrieb Analyst Hannes Leitner in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Es sei aber mit vorsichtigen Ausblicken zu rechnen. Bei einer echten Rezession weltweit hätten die Kurse noch einmal 15 bis 30 Prozent Abwärtspotenzial./bek/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2025 / 14:15 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2025 / 14:15 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: NL0012969182