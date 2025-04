Zweifacher Masters-Champion tritt inSkechers GOLF-Schuhen bei der Rückkehr nach Augusta an

Die Golflegende und zweimaliger Masters-Champion Bernhard Langer hat einen Vertrag mit Skechers unterzeichnet und wird bei seiner Rückkehr nach Augusta an diesem Wochenende Golfschuhe der Marke tragen. Der Profi der PGA Tour Champions und der European Senior Tour wird Comfort That Performs® auf den Golfrasen bringen, wenn er in den Skechers Blade mit der Skechers Hands Free Slip-ins®-Technologie in einer Sonderfarbe antritt, passend zum Anlass.

"Ich spiele schon lange Golf und Skechers ist die erste Marke, mit der ich zusammengearbeitet habe, die wirklich weiß, worauf es beim Komfort auf dem Platz ankommt", sagte Bernhard Langer. "Ihre Skechers Slip-ins-Technologie war perfekt, um mir bei meiner Achillessehnen-Reha im letzten Jahr zu helfen. Diese bequeme und einfach ohne Hände an- und auszuziehende Design mit all der Polsterung hat mir so viel Selbstvertrauen für meine Rückkehr nach Augusta gegeben."

"Für Skechers ist es ein Privileg, mit Bernhard Langer auf dem Platz in Augusta zu stehen einer Ikone, die bei diesem Turnier so viel Geschichte geschrieben hat", fügte Michael Greenberg, President von Skechers, hinzu. "Wir arbeiten mit Profis auf der Tour zusammen, um sicherzustellen, dass unsere Schuhe die Leistung und den Komfort bieten, die sie benötigen, um ihr Bestes zu geben. Bernhards inspirierendes Comeback im Alter von 67 Jahren zeigt, wie wichtig es ist, sich gut zu fühlen, um Schwierigkeiten zu überwinden etwas, das jeder Spieler mit Skechers-Golfschuhen erleben kann."

Der Skechers GO GOLF Blade, den Bernhard Langer und sein Skechers-Kollege Matt Fitzpatrick beim Masters tragen werden, ist mit der Skechers Hands Free Slip-ins®-Technologie ausgestattet. Dieses wasserdichte Design verfügt über eine leichte und elastische ECOFLIGHT-Dämpfung, die zu mindestens 10 aus recycelten Materialien besteht, eine GRIPFLEX-Außensohle aus dornlosem TPU, die für hervorragende Traktion und Stabilität sorgt, sowie eine leistungsstarke Resamax®-Einlegesohle für ganztägigen Komfort auf dem Platz.

Der deutsche Golfer Bernhard Langer ist seit 1972 als Profi aktiv und hat in seiner über 50-jährigen Karriere zahlreiche Auszeichnungen und mehr als 120 Siege weltweit errungen. Langer hält mit 47 Siegen den Rekord für die meisten PGA Tour Champions-Siege darunter 12 Siege bei den Champions Tour Majors und sechs Siege beim Charles Schwab Cup. Mit 42 Siegen auf der European Tour liegt er auf Platz 2der ewigen Bestenliste. Langer hat das Masters bereits zweimal gewonnen 1985 und 1993 und wird dieses Jahr nach Augusta zurückkehren. Im Laufe seiner Karriere hat er verschiedene Auszeichnungen erhalten, darunter sieben Mal den Byron Nelson Award für den PGA Tour Champions-Spieler des Jahres und 2018 den renommierten Payne Stewart Award.

Langer schließt sich einer Skechers-Liste an, zu der auch die Golfer Matt Fitzpatrick und Brooke Henderson gehören. Zu den weiteren Spitzensportlern auf der ganzen Welt, die Skechers Performance-Schuhe tragen, gehören die Basketballstars Julius Randle, Norman Powell, Terance Mann, Joel Embiid, Rickea Jackson und Kiki Iriafen, die Fußballspieler Harry Kane, Baris Alper Yilmaz, Isco Alarcón und Mohammed Kudus, die Pickleball-Profis Tyson McGuffin und Catherine Parenteau, die Cricketspieler Jasprit Bumrah, Ishan Kishan und Yastika Bhatia sowie die Baseballspieler Clayton Kershaw und Aaron Nola.

Skechers Golfschuhe sind weltweit in Skechers-Einzelhandelsgeschäften und auf skechers.com sowie bei ausgewählten Einzelhandelspartnern, darunter auch in Pro-Shops für Golf, erhältlich.

Über SKECHERS U.S.A., Inc.

Skechers (NYSE:SKX), The Comfort Technology Company mit Sitz in Südkalifornien, entwirft, entwickelt und vermarktet eine vielfältige Auswahl an Lifestyle- und Performance-Schuhen, -Bekleidung und -Accessoires für Männer, Frauen und Kinder. Die Kollektionen des Unternehmens sind in 180 Ländern und Gebieten in Kauf- und Fachhäusern erhältlich und werden über skechers.com und etwa 5.300 Skechers-Einzelhandelsgeschäfte direkt an die Verbraucher vertrieben. Skechers ist ein Fortune-500-Unternehmen und verwaltet sein internationales Geschäft über ein Netzwerk von hundertprozentigen Tochtergesellschaften, Joint-Venture-Partnern und Vertriebshändlern. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte about.skechers.com und folgen Sie uns auf Facebook, Instagram und TikTok.

