DJ Villeroy de Galhau: EZB sollte Zinsen bald senken

Von Paul Hannon

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) sollte ihren Leitzins nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Francois Villeroy de Galhau in Reaktion auf die am 2. April angekündigte Erhöhung der US-Zölle senken. "Es gibt noch Spielraum für Zinssenkungen", sagte er der Zeitung Le Monde und fügte hinzu: "Die Veränderungen seit dem 2. April sprechen eigentlich für eine baldige Senkung." US-Präsident Donald Trump hat vergangene Woche zusätzliche Zölle in Höhe von 20 Prozent auf Importe aus der EU verhängt, die zu den neuen Zöllen auf Autos, Aluminium und Stahl hinzukommen. Nach Aussage von Ökonomen dürfte das zu einer Wachstumsabschwächung im Euroraum führen.

Villeroy de Galhau zufolge muss die EZB bei ihrer Analyse die Wechselkursentwicklung beachten. "Wir müssen die Aufwertung des Euro berücksichtigen, die wahrscheinlich die überraschendste der Marktreaktionen ist", sagte er. Dies sei ein Faktor, der die Inflation unter Kontrolle halte.

