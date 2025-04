Was für Online-Shopper:innen ein Fest der Rabatte ist, bedeutet für Paketdienste eine logistische Herausforderung. Die DHL reagiert nun mit einem Aufpreis speziell an den Tagen rund um Black Friday - zusätzlich zum bestehenden Saisonzuschlag. Schon in der Vergangenheit haben verschiedene Paketdienste zu Stoßzeiten, etwa in der Vorweihnachtszeit, Aufpreise für den Versand von Paketen von den Onlinehändler:innen verlangt oder bestimmte Einlieferungstage ...

