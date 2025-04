Köln (ots) -Gegen hartnäckige Flecken und sanft zum Boden - das Dyson 02 Probiotic Reinigungsmittel für Hartböden ist die perfekte Ergänzung zu Dysons Nassreinigern, um Schmutz und Gerüche effektiv zu entfernen.Mit dem Dyson 02 Probiotic bringt Dyson heute sein neues Reinigungsmittel für Hartböden auf den Markt. Es wurde speziell als Ergänzung zu Dyson Nassreinigern entwickelt und sorgt für eine langanhaltende Sauberkeit. Das nicht schäumende, gesundheitlich unbedenkliche Reinigungsmittel entfernt besonders schonend Schmutz und Ablagerungen und ist so auch für Kinder und Haustiere sicher. Dyson investiert kontinuierlich in Forschung und Entwicklung für deren Ansatz, dass man ein Problem wirklich verstehen muss, bevor man eine Lösung entwickelt. So hat das Unternehmen die Nassreinigung von Hartböden bis auf mikroskopische Ebene analysiert - von der Zusammensetzung unterschiedlicher Nassverschmutzungen bis hin zu den alltäglichen Herausforderungen, die herkömmliche Reinigungsmethoden mit sich bringen - sei es die Aufnahmeleistung, das Reinigungsergebnis oder der Geruch.Der Dyson WashG1 Wischsauger wurde entwickelt, um die bestehenden Probleme herkömmlicher Nassbodenreinigungstools gezielt zu lösen. Er ist der hygienischste Bodenreiniger von Dyson. Mithilfe einer speziellen Kombination aus Technologien zum Befeuchten, Aufnehmen und Trennen, entfernt er nassen und trockenen Schmutz - einschließlich Haare - und separiert diese effizient, ganz ohne nasse Filter oder Partikelausstoß über die Abluft. Zwei gegenläufig rotierende Mikrofaserwalzen reinigen gleichmäßig von allen Seiten. Das Dyson 02 Probiotic Reinigungsmittel für Hartböden ergänzt den Dyson WashG1 Wischsauger ideal - für eine gründliche und hygienischere Reinigung.Dyson 02 Probiotic Reinigungsmittel für HartbödenIn dem Glauben, für zusätzliche Hygiene zu sorgen, greifen viele Menschen bei der Nassbodenreinigung zu Desinfektionsmitteln. Doch einige herkömmliche Desinfektionsmittel setzen flüchtige organische Verbindungen (VOCs) frei, die die Luftqualität[1] in geschlossenen Räumen beeinträchtigen können. Eine langfristige Belastung durch diese chemischen Substanzen kann sich zudem negativ auf Gesundheit und Wohlbefinden auswirken[2].Entgegen der mehrheitlichen Meinung sind nicht alle Bakterien schädlich. Probiotika - bekannt aus gesundheitsfördernden Nahrungsergänzungsmitteln - gehören zu den "guten" Bakterien. In probiotischen Reinigungsmitteln für Böden sind lebende Mikroorganismen enthalten, die aktiv Schmutz und Fett zersetzen.Das Dyson 02 Probiotic Reinigungsmittel für Hartböden enthält eine speziell entwickelte Kombination probiotischer Mikroorganismen, die gezielt gegen eine Vielzahl alltäglicher Verschmutzungen im Haushalt wirken. Rund 250 Milliarden aktive Mikroorganismen - also "gute" Bakterien - zersetzen organische Rückstände und Schmutz nicht nur auf dem Boden, sondern auch innerhalb des Reinigungstools."Wir wissen, dass sich immer mehr Menschen Gedanken darüber machen, welche Reinigungsprodukte sie in ihrem Zuhause verwenden. Die Dyson 02 Probiotic Reinigungsmittel für Hartböden setzt auf probiotische Mikroorganismen statt auf aggressive Chemikalien - für eine kontinuierliche Tiefenreinigung auf mikroskopischer Ebene. So bleiben Böden länger sauber und frisch." - Bianca Reeksting, Senior Research Scientist bei DysonDie Dyson 02 Probiotic Reinigungsmittel für Hartböden entfernt außerdem nicht nur zuverlässig Verschmutzungen und Flecken, sondern bekämpft auch effektiv unangenehme Gerüche - eine häufige Frustration bei der Nassreinigung. Die enthaltenen Mikroorganismen zersetzen geruchsverursachende Moleküle auf natürliche Weise. Zusätzlich sorgt ein integrierter Geruchsneutralisator dafür, dass Gerüche sofort gebunden und neutralisiert werden - für spürbar saubere und angenehm frisch riechende Böden.Im Gegensatz zu Desinfektionsmitteln, die zwar schnell wirken, aber nur kurzfristige Effekte erzielen, zersetzen die probiotischen Mikroorganismen in dem Dyson 02 Probiotic Reinigungsmittel für Hartböden organische Rückstände kontinuierlich - auch nach der Anwendung. In Kombination mit dem Dyson WashG1 Wischsauger bleiben die Probiotika nach dem automatischen Selbstreinigungszyklus auf den Walzen, den Böden und im Gerät aktiv - für eine hygienischere und länger anhaltende Sauberkeit.Das Dyson 02 Probiotic Reinigungsmittel für Hartböden wurde für die Anwendung auf gängigen Hartböden getestet - darunter Marmor, Beton, Granit, Keramikfliesen und versiegeltes Holz. Es ist zudem mit allen Dyson Nassreinigern kompatibel, einschließlich:Dyson WashG1: Der bislang hygienischste Bodenreiniger von Dyson: Der erste speziell entwickelte Nassreiniger, der eine Kombination aus Befeuchtungs-, Aufnahme- und Absaugtechnologien nutzt, um nassen und trockenen Schmutz in einem Durchgang zu entfernen - und diesen dabei automatisch voneinander trennt. Für eine gründliche Reinigung und hygienische Wartung.Dyson V15s Dectect Submarine: Dysons erster kabelloser Nass-Trockensauger entwickelt für eine All-in-One-Reinigungsleistung: Er vereint innovative Stauberkennung, hohe Saugkraft und "Anti-Tangle"-Technologie mit der neuen Dyson Bürstenwalze - für eine gründliche Entfernung von Staub, Schmutz, Haaren, Flüssigkeiten und hartnäckigen Flecken auf Hartböden.Das neue Dyson 02 Probiotic Reinigungsmittel für Hartböden ist ab dem 9. April 2025 zu einem Preis von 25 EUR (UVP) erhältlich. Mehr Informationen und exklusive Produktdemonstrationen gibt es in unseren Dyson Stores oder online auf dyson.de.Bildmaterial zum Download: Dyson 02 Probiotic Reinigungsmittel (https://drive.google.com/drive/folders/1kSc3C0xrdp6q900M2q6fOfzIg2YUWcRF?usp=drive_link)[1] Temkin, A.M. et al. (2023) 'Volatile organic compounds emitted by conventional and "green" cleaning products in the U.S. market', Chemosphere, 341, p. 139570. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653523018374?via%3Dihub.[2] Dewey, H.M. et al. (2021) 'Increased use of disinfectants during the COVID-19 pandemic and its potential impacts on health and safety', ACS Chemical Health & Safety, 29(1), pp. 27-38. doi:10.1021/acs.chas.1c00026.Um weitere Informationen zu erhalten, kontaktieren Sie bitte:Dyson Press Officedyson-press@osk.deOriginal-Content von: Dyson GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/17136/6009676