Deutschland hat hinter den USA den größten Goldschatz. Doch Deutschland hat einen Teil dieses Schatzes im Ausland gelagert, um auch im Krisenfall Zugriff zu haben. 1.200 Tonnen davon lagern in den USA, genauer gesagt in unterirdischen Tresoren der New York Fed. Das Verhalten von US-Präsident Donald Trump lässt nun Stimmen laut werden, die fordern: Holt unser Gold zurück.Michael Jäger vom Europäischen Bund der Steuerzahler fordert, dass nicht nur die Goldbestände in Fort Know einer Prüfung unterzogen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...