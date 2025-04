FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rheinmetall vor den am 8. Mai erwarteten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1300 Euro belassen. Analyst Nicolas Herms rechnet laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit einem soliden Jahresauftakt. Das Wachstum im Verteidigungsbereich dürfte stark gewesen sein. Die Umsätze im Automobilbereich allerdings seien voraussichtlich rückläufig./ck/menVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2025 / 08:07 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0007030009