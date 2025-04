Wien (www.fondscheck.de) - Fonds Finanz analysiert jetzt auch ETFs - FondsnewsDas Team der Fonds Finanz für Portfoliomanagement und Analyse nimmt ab sofort auch ETFs unter die Lupe, so die Experten von "FONDS professionell".Das gehe aus einer Mitteilung des Münchner Maklerpools an Vertriebspartner hervor. Damit werde die ETF-Empfehlungsliste ergänzt und das Investmentresearch für Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnis nach Paragraf 34f Gewerbeordnung erweitert, so das Unternehmen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...