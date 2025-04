Der Volkswagen-Konzern hat seine weltweiten BEV-Auslieferungen im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 59 Prozent auf 216.800 Fahrzeuge steigern können. In Europa und den USA lief es sehr gut, in China hingegen nicht. Zum Vergleich: 2024 konnte VW in den ersten drei Monaten des Jahres noch 136.400 Batterie-Elektroautos absetzen, 2025 waren es im selben Zeitraum 216.000 E-Autos. Der globale BEV-Anteil am Konzern-Absatz stieg somit von ...

