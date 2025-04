In einem von Volvo Cars angeschobenen Feldversuch zum bidirektionalen Laden haben Elektroautos in Göteborg zum ersten Mal Strom direkt in das örtliche Netz eingespeist. Daneben testeten Kunden im Zuge des Pilotprogramms auch die Einbindung der E-Auto-Batterien in das häusliche Energiesystem. Im Herbst 2023 initiierten Volvo Cars und Göteborg Energi erstmals ein Pilotprojekt zum bidirektionalen Laden mit speziell ausgestatteten Fahrzeugen in Göteborg. ...

