Der technologielastige Hang Seng hat es nach seinem brutalen Absturz am Montag geschafft, zwei Handelstage in Folge mit einem Plus abzuschließen. Überraschend gut entwickelte sich vor allem die Aktie von Xiaomi, welche sich bereits deutlich von ihrem Wochentief lösen konnte. Dabei half auch eine Äußerung der UBS.In seinem jüngsten Bericht hat das Research-Team der Großbank mitgeteilt, dass Unternehmen mit direkten US-Lieferungen und hoher Abhängigkeit von US-Importen bei Rohstoffen unter Druck durch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...