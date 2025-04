Daimler Truck steht nach einem durchwachsenen Jahresauftakt und schwachen Quartalszahlen unter Druck. Doch die Analysten der Deutschen Bank bleiben optimistisch - und sehen erhebliches Potenzial: In ihrer aktuellen Studie bestätigen sie das "Buy"-Rating mit einem Kursziel von 47 Euro. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von rund 50 Prozent.Analyst Nicolai Kempf lobt den soliden Produktmix in Nordamerika. Besonders profitabel: der hohe Anteil an Class-8-Trucks. Auch kleinere Preisanpassungen stützen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...