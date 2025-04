© Foto: Eli Hartman/AP/dpa

Die Ölpreise sind am Mittwoch massiv eingebrochen, nachdem China als Reaktion auf neue US-Zölle eigene Strafmaßnahmen angekündigt hatte. Der Preis für die Rohölsorte Brent ist um etwa 4 Prozent gesunken: Auslöser für den Preisverfall waren neue chinesische Vergeltungszölle in Höhe von 84 Prozent auf US-Waren. Diese sollen am 10. April in Kraft treten und gelten als direkte Reaktion auf umfassende Zölle, die Präsident Donald Trump zuvor eingeführt hatte. An den Märkten wächst die Sorge, dass sich der Konflikt zu einem vollumfänglichen Handelskrieg ausweitet. Viele Investoren befürchten, dass ein solcher Konflikt die Weltwirtschaft in eine Rezession stürzen und die globale Nachfrage nach …