Traton Aktie am Jahrestief, Gewinne der Vormonate perdu. Woran liegt's? Natürlich an der Zoll-Angst. Und mit dieser Unsicherheit wird der Markt wohl noch einige Zeit leben müssen. Aber dazu kommt noch ein - zwar erwartet - schwaches Q1. Sinkende Absatzzahlen bei Scania und Truck International konnten nicht durch die schönen Absatzsteigerungen der Sparte Volkswagen Truck & Bus kompensiert werden, insbesondere mit schönen Erfolgen in Brasilien. Aber in Südamerika scheint man es demnächst auch ruhiger angehen zu müssen. Denn Rezessionsängste aufgrund der weltweiten Verwerfungen durch den Nero im ...

