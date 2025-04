Mainz (ots) -Mit seinem Zoll-Krieg kann Donald Trump jetzt die ganze Welt in eine Rezession treiben. An die hat man sich in Deutschland fast schon "gewöhnt": Das Land befindet sich das dritte Jahr im Rückwärtsgang. Die neue Koalition versprach, alles zu tun, damit sich das ändert. Hat sie nun die richtigen Entscheidungen getroffen? "Aufbruch oder 'Weiter so' - mit Merz aus der Krise?" ist am Donnerstag, 10. April 2025, 22.15 Uhr, das Thema bei "maybrit illner" im ZDF.Kann Friedrich Merz sein Versprechen vom "Politikwechsel" einlösen? Oder ist da immer noch zu viel "Weiter so"? Kommt das Land aus Rezession und Inflation? Sind die Zumutungen gerecht verteilt?Zu Gast bei Maybrit Illner sind CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann, SPD-Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, Katja Kipping vom Paritätischen Gesamtverband, der Präsident des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall, Stefan Wolf, und der Journalist Michael Bröcker, Chefredakteur von "Table Media".Diese Sendung wird mit Untertiteln und im Streaming-Portal des ZDF mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) angeboten.KontaktBei Fragen zu "maybrit illner" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de. Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/maybritillner)(nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- "maybrit illner" im ZDF streamen (https://www.zdf.de/talk/maybrit-illner-128).- Die Pressemappe zu "maybrit illner" (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/maybrit-illner-1) im ZDF-Presseportal.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49 (0)6131 - 70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6009749