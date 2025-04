Der Fachkräftemangel ist in aller Munde - doch das eigentliche Problem liegt tiefer. Es mangelt nicht nur an qualifizierten Mitarbeitern, sondern vor allem an Führungskräften, die verstanden haben, dass sich die Spielregeln verändert haben. Zeit umzudenken, meint Andreas Wollermann. Ein Artikel von Andreas Wollermann, Berater und Trainer für Versicherer und Finanzdienstleister unter der Wortmarke GENsurance®Wenn in Unternehmen über den Fachkräftemangel gesprochen wird, geht es fast immer um die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...