PTA-News: B.M.P. Pharma Trading AG: B.M.P. steigert abermals das operative Rekordjahresergebnis aus dem Jahr 2023 im Geschäftsjahr 2024 - Erhöhte Umsatzprognose und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2024/25 bestätigt

B.M.P. Pharma Trading AG: B.M.P. steigert abermals das operative Rekordjahresergebnis aus dem Jahr 2023 im Geschäftsjahr 2024

Erhöhte Umsatzprognose und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2024/25 bestätigt

Norderstedt (pta000/09.04.2025/14:56 UTC+2)

• Bilanzgewinn der B.M.P. Pharma Trading AG von 2.816,2 Tsd. Euro auf 3.070,7 Tsd. gesteigert • Wachstumskurs wird fortgesetzt - Ertragsbudget für 2025 auf stark erhöhten Niveau

Die B.M.P. Pharma Trading AG, ein internationales Handelshaus für Rohstoffe der pharmazeutischen und Nahrungsmittel-ergänzungsindustrie mit führender Marktposition in ausgewählten Märkten, konnte im Geschäftsjahr 2024 einen Bilanzgewinn von 3.070,7 Tsd. EUR erzielen. Dieses Wachstum von 9,04 % bei leicht rückläufigen Umsätzen zeigt, dass das Unternehmen trotz dynamisch verändernden Marktes, sehr gut aufgestellt ist um weiter zu wachsen.

Speziell im asiatischen Markt konnte die BMP Gruppe in 2024 an die sehr erfreuliche Entwicklung des Vorjahres anknüpfen und die Umsatzerlöse und Erträge signifikant steigern. Das Wachstum der BMP Gruppe resultierte in erster Linie aus erheblichen Ergebnissteigerungen in dem Geschäftsbereich APIs ( pharmazeutische Wirkstoffe ).

Das Geschäftsjahr 2024 hat das sehr ambitionierte Ertragsbudget der operativen Gesellschaften übertroffen. Der Auftragsbestand im laufenden Geschäftsjahr liegt auf einem sehr guten Niveau. Die Nachfrage in unseren Kernmärkten, der Nahrungsmittelergänzung und Wirkstoffe für die pharmazeutische Industrie/ APIs, ist weiterhin sehr groß. Seit Mitte letzten Jahres verfügt die Gesellschaft über eine Handelserlaubnis für Fertigarzneimitteln. Dieses neue Geschäftsfeld und Diversifizierung der Produktpalette, wird der Gesellschaft in den nächsten Jahren zusätzliche, neue Geschäftsfelder erschließen.

Henning A. Nau, CEO der B.M.P. Pharma Trading AG: "Das erfolgreiche Geschäftsjahr 2024 ist ein nachhaltiger Beweis für unsere starke Ertragskraft und die hohe Robustheit unseres Geschäftsmodells. In einem weiterhin herausfordernden, aber insgesamt deutlich stabileren Umfeld, ist es uns gelungen, unsere ambitionierten Ziele erneut zu übertreffen. Maßgeblich dazu beigetragen hat einmal mehr die konsequente Fokussierung auf den Geschäftsbereich pharmazeutische Wirkstoffe. Der Geschäftsbereich APIs, Wirkstoffe für die pharmazeutische Industrie, hat mit exzellenten Leistungen, hervorragenden Lieferantenbeziehungen und organischem Wachstum stark zu diesem bemerkenswerten Erfolg beigetragen. Die BMP Gruppe hat weiteres Wachstum in allen Geschäftsbereichen klar im Blick. Unsere breit diversifizierte Aufstellung bilden zusammen mit unserem hochqualifizierten und top motivierten Team das Fundament des nachhaltigen Erfolgs der BMP Gruppe. Wir beobachten die Beschaffungs- und Absatzmärkte sehr genau und sind zuversichtlich, dass wir unseren internationalen Wachstumskurs auf Basis unserer Beratungs- und Serviceexpertise, sowie den vertrauensvollen langjährigen Beziehungen zu unseren Geschäftspartnern auch in 2025 weiter fortsetzen werden"

Für das Geschäftsjahr 2025 bestätigt der Vorstand seine positive Prognose.

Der Jahresfinanzbericht 2024 steht auf der Webseite www.bmp.ag zum Download zur Verfügung https://www.bmp.ag/ investor-relations/

Aussender: B.M.P. Pharma Trading AG Bornbarch 16 22848 Norderstedt Deutschland Ansprechpartner: Henning A. Nau, Vorstand Tel.: +49 40 64 55 68-0 E-Mail: bmp@bmp.ag Website: www.bmp.ag ISIN(s): DE0005240907 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Berlin, Stuttgart

