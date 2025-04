NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing nach Auslieferungszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 220 US-Dollar belassen. Die 130 ausgelieferten Flugzeuge hätten ihre Erwartung getroffen, schrieb Analystin Sheila Kahyaoglu in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Zahl entspreche einem Viertel ihrer Prognose für die Auslieferungen im Gesamtjahr. Lagerbestände könnten Verspannungen der Lieferketten wegen Importzöllen kurzfristig abfedern./bek/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2025 / 12:20 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2025 / 12:20 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: US0970231058